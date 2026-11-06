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Comerciantes del centro de Cali protestan por operativo de recuperación del espacio público

Los vendedores manifestaron su inconformidad con los procedimientos y cuestionaron que estas intervenciones se realicen precisamente en la llegada de la temporada decembrina.

Protestas Centro de Cali.
Protestas Centro de Cali.
Comunidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Momentos de tensión se viven en el centro de Cali, donde comerciantes informales protagonizan protestas, luego de un operativo adelantado por la Alcaldía, que dejó como resultado el cierre de 42 puestos de ventas ambulantes.

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Los vendedores manifestaron su inconformidad con los procedimientos y cuestionaron que estas intervenciones se realicen precisamente en la llegada de la temporada decembrina, una de las épocas de mayor movimiento comercial. Aseguran, que la medida podría afectar considerablemente sus ingresos y la economía de sus familias.

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La situación quedó registrada en varios videos que circulan en redes sociales, en los que se observa a los manifestantes bloqueando algunas vías del sector, gritando y solicitando respuestas por parte de la Administración Distrital.

Sin embargo, las protestas también han generado dificultades para otros establecimientos comerciales de la zona, cuyos trabajadores y clientes se han visto afectados por los bloqueos y las restricciones de movilidad.

Una de las comerciantes afectadas expresó su preocupación por las consecuencias que están enfrentando debido a las manifestaciones, “Nos afecta demasiado porque somos una empresa de mucha trayectoria y tenemos muchos colaboradores que están parados, además de clientes que no pueden ingresar al centro. Los comerciantes dicen que, si ellos no trabajan, nosotros tampoco. Es algo muy injusto”, señaló.

¿Qué respondió la Alcaldía de Cali?

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Frente a esta situación, la Administración Distrital explicó que el operativo se desarrolló sobre la carrera 9, entre las calles 13 y 13A, donde se logró recuperar aproximadamente 600 metros cuadrados de espacio público. Además, fueron retirados cerca de 30 metros cúbicos de escombros que permanecían en el lugar.

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La Secretaría de Seguridad y Justicia aclaró que la intervención no tiene como propósito perseguir a los vendedores informales, sino recuperar zonas que estaban siendo ocupadas por elementos y estructuras abandonadas.

“Esta intervención no constituye un ataque contra las ventas informales ni contra quienes derivan su sustento de esta actividad. El propósito es recuperar el espacio público que estaba siendo ocupado por elementos y estructuras abandonadas, que impedían el uso adecuado de la zona y dificultaban las intervenciones necesarias para mejorar la infraestructura vial”, explicó la dependencia.

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