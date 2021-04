Comerciantes informales en Medellín violaron toque de queda total para protestar

En el parque del barrio Boston, centro de Medellín, se apostaron decenas de pequeños comerciantes informales que ya se sienten asfixiados por la medida de cierre de sus negocios por el toque de queda en los últimos tres fines de semana en la ciudad.

Esta protesta fue convocada justo a las 8:00 de la noche, cuando comenzaba un nuevo confinamiento total en todo el departamento de Antioquia.

"¿Dónde están las ayudas? ¿Dónde nos brindan algún apoyo?”, era parte de las arengas del grupo de personas.

Una de las lideresas de la manifestación, Nasly Eusse, sostuvo que los comerciantes informales no han recibido ningún tipo de ayuda a pesar de que es su único sustento con el día a día.

“Es nuestro mínimo vital, estamos pasando muchas necesidades que la gente no comprende, uno no se pone en el lugar del otro hasta que no le pasa”, afirmó.

Los comerciantes informales piden a la alcaldía que se les brinden ayudas humanitarias.