Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Rifirrafe de alcalde de Bucaramanga y gob. de Santander por tercer carril de Puerta del Sol-Provenza

Con el tercer carril a oscuras y el riesgo latente de accidentes, las autoridades de Bucaramanga y Santander protagonizan un pulso político por la entrega y reparación del corredor vial. Un contrato que fue firmado en el 2014.

Gobernador de Santander y Alcalde de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

