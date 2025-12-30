En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Crisis laboral en la Electrificadora de Santander: empleados exigen contratación directa

Crisis laboral en la Electrificadora de Santander: empleados exigen contratación directa

Más de 3.500 empleados reclaman garantías laborales y el respeto a la convención colectiva en la filial de EPM en Santander.

Trabajadores Electrificadora de Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

