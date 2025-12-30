Lotería del Quindío, resultados del sorteo hoy martes 30 de diciembre de 2025

Publicidad
La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de apostadores durante la noche del marte s30 de diciembre de 2025, con la realización de su sorteo número 2996.
Este tradicional juego de azar, que semana a semana despierta la ilusión en todo el país, no solo entrega importantes premios en efectivo, sino que también cumple un papel clave en el financiamiento del sistema de salud del departamento, reforzando su impacto social.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este martes, 30 de diciembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!
Además del premio principal, el sorteo repartió múltiples premios secos en distintas categorías, beneficiando a apostadores en diferentes regiones del país. Estos fueron los números ganadores:
La entidad recordó que los resultados completos del sorteo también pueden consultarse a través de sus canales oficiales.
Los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos, que varían según el monto del premio:
Premios menores a $5.000.000
Premios mayores a $5.000.000
La Lotería del Quindío recordó que los premios pueden reclamarse hasta un año después del sorteo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1393 de 2010.
El sorteo oficial se realiza todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través del canal Telecafé.
Los billetes oficiales de la Lotería del Quindío están disponibles en:
Para conocer más detalles sobre premios, reglamentos y procedimientos oficiales, los interesados pueden consultar la página loteriaquindio.com.co.