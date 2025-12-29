En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Presidente Trump insinúa primer ataque estadounidense en Venezuela

Presidente Trump insinúa primer ataque estadounidense en Venezuela

Las insinuaciones de Trump, sugerirían un posible cambio significativo en la estrategia de la administración Trump hacia Venezuela, pasando de la interceptación marítima de cargamentos a la ejecución de operaciones en suelo venezolano.

