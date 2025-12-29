Presidente Trump insinúa primer ataque estadounidense en Venezuela

El presidente Donald Trump, en conversación con John Catsimatidis, señaló que Estados Unidos eliminó "'una gran instalación" la semana pasada como parte de la campaña de su ofensiva contra Venezuela.

De acuerdo con el dirario estadounidense The New York Times: "funcionarios estadounidenses dijeron que Trump se refería a una instalación de drogas en Venezuela y que fue eliminada, pero no proporcionó detalles".

Funcionarios militares dijeron que no tenían información que compartir, y la Agencia Central de Inteligencia se negó a hacer comentarios, así como la Casa Blanca también se negó a hacer comentarios.

EE. UU. y Venezuela. Fotos: AFP.

El mandatario Trump hizo su declaración el viernes durante una entrevista con John Catsimatidis, el multimillonario republicano y partidario del presidente que es dueño de la estación de radio WABC en Nueva York.



Las insinuaciones de Trump, sugerirían un posible cambio significativo en la estrategia de la administración Trump hacia Venezuela, pasando de la interceptación marítima de cargamentos a la ejecución de operaciones en suelo venezolano.

Ante el eventual ataque que nombra el mandatario de Estados Unidos, no hay informe oficial, ni declaraciones que confirmen o desmientan el hecho.



Maduro dice que el futuro de América "no puede ser ni la guerra ni la amenaza militar"

Caracas, 26 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este viernes que el futuro de América "no puede ser ni la guerra ni la amenaza militar", en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe cerca de la nación suramericana, denunciado por Caracas como una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

"El futuro de nuestro hemisferio, de nuestro continente, no puede ser ni la guerra, ni la amenaza militar, ni el colonialismo ni el esclavismo. El tiempo del colonialismo y del esclavismo, el tiempo del vasallaje, el tiempo de arrastrarse a las órdenes de los poderes imperiales, ese tiempo quedó muy lejos atrás", dijo.

En un encuentro con integrantes de la Brigada Internacional Cuba-Venezuela, Maduro afirmó que estos dos países aliados son "la base más sólida de la reunificación de toda América Latina y el Caribe" y que "no hay un solo" ciudadano en ambas naciones que "quiera ser esclavo".