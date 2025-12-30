En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Incendio en línea de CENIT genera emergencia en Puente Nacional, Santander

Incendio en línea de CENIT genera emergencia en Puente Nacional, Santander

La emergencia se originó en el sector Alto Semisa, tras un incidente en la infraestructura de CENIT que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.

Incendio por incidente de la empresa CENIT.
Incendio por incidente de la empresa CENIT.
Imagen capturada de video. Incendio por incidente de la empresa CENIT
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 30 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad