Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Mujer y sus dos hijos murieron en incendio en su casa en Navidad: padre logró escapar

Mujer y sus dos hijos murieron en incendio en su casa en Navidad: padre logró escapar

Mientras que el padre consiguió salir del edificio y fue llevado a los servicios médicos correspondientes, donde se recupera, la Policía sigue trabajando para recuperar el cuerpo del segundo menor.

Imagen de las autoridades. Incendio en local de las Pulgas en Bucaramanga
Por: EFE
Actualizado: 29 de dic, 2025

