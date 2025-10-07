Trabajadores de Cenit exigen mesa de diálogo tras fallo judicial; este el caso

Desde el año 2023, trabajadores de la filial Cenit buscaron alternativas legales que permitiera que se respetara y valorara el derecho al trabajo, por lo que requerían instaurar una mesa de negociación para que la empresa contratante escuchara a sus empleados. Esto, a causa de irregularidades que se presentaron al establecer un régimen salarial único con los beneficios laborales.

Al día de hoy aseguran que las denuncias ya se han interpuesto con varios años de anticipación y han sido incumplidos, por lo que cuestionan la gran brecha que se evidencia entre el discurso oficial de apoyo a los trabajadores y la realidad de las acciones de la empresa.

"Este pliego de peticiones fue presentado de manera oportuna desde hace dos años y siete meses, entendiera uno si esta desavenencia se hubiera dado en el Gobierno anterior de derecha, pero no cree uno posible que lo estemos viviendo este, que supuestamente manifiesta en público ser el gobierno de los trabajadores, pero sus acciones muestran otra cosa al seguir desconociendo estos derechos fundamentales”, aseguró Ariel Corzo, el líder sindical.

El presidente de la Subdirectiva Única de Oleoductos, William Silgado, mencionó que Cenit ha puesto en marcha el proyecto OPES, situación que ha eliminado puestos de trabajos, y frente a la falta de respuestas, ha llevado a los trabajadores pusieran estos casos en manos de la Fiscalía General de la Nación interponiendo una denuncia penal.

“Le pedimos al presidente de la República y de Ecopetrol, que tampoco desconozcan la aplicación colectiva del trabajo USO- Ecopetrol, establecida para estos trabajadores desde febrero de 2021", mencionó el líder sindical.

Después de más de dos años de espera piden respuestas y acciones. En caso de que Cenit con cumpla con la orden judicial, la empresa podría enfrentar sanciones interpuestas por el Ministerio del Trabajo.

En Blu Radio nos comunicamos con la empresa Cenit, que aseguró que se encuentra revisando la situación.