Movimientos en masa generan emergencias en Rionegro y Barbosa, Antioquia

El invierno sigue generando emergencias: un movimiento en masa tiene en alerta a las autoridades en Rionegro, Antioquia, donde 17 personas y 3 mascotas fueron evacuadas por el riesgo en la zona. En Barbosa, 30 veredas están incomunicadas y varias casas afectadas por movimientos en masa. Sigue la alerta de las autoridades.

Las emergencias relacionadas con las lluvias en el departamento de Antioquia no cesan y ahora los damnificados están en el municipio de Rionegro en donde un movimiento en masa generó afectaciones en algunas viviendas de la vereda Quebrada Arriba en donde cuatro familias fueron evacuadas de manera preventiva.

Según el reporte de las autoridades del Oriente antioqueño, del lugar de la emergencia salieron 17 personas y tres mascotas que fueron atendidos por la Oficina de Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos de Rionegro y la Subsecretaría de Servicios Públicos que indicaron que no hubo lesionados en el lugar.

Andrés Pérez, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Rionegro, aseguró que las labores de las autoridades locales se van a centrar en poder determinar si las estructuras afectadas por el movimiento en masa están en riesgo inminente.



“De aquí en adelante vamos a evaluar la edificación. Se activó a servicios públicos para mirar el movimiento en masa si afectó un MH de agua residuales. Se está inspeccionando la estructura de la vivienda además del talud con los técnicos que tenemos en el departamento”, aseguró.

Por su parte, desde la Alcaldía de Rionegro aseguraron que una vez se conoció la situación se activó el protocolo de atención a las personas afectadas, garantizando el acompañamiento institucional, la evaluación técnica del terreno y el apoyo necesario de las cuatro familias mientras se hace el monitoreo permanente del lugar de la emergencia.

Finalmente, hay que mencionar que en los videos que se han conocido se ve como el deslizamiento de tierra tapó parte de un par de viviendas, por lo que las autoridades pidieron tranquilidad a la espera de que se mitiguen todos los riesgos en la vereda Quebrada Arriba.

Por otro lado, en el municipio de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá, 30 veredas se encuentran con afectaciones en viviendas y vías, producto de los aguaceros de las pasadas horas.

Deslizamiento de tierra en Barbosa, Antioquia. Foto: suministrada.

El alcalde Juan David Rojas, entregó un reporte de la magnitud de la emergencia: “"Tenemos alrededor de quince viviendas afectadas en todo el municipio, tenemos unas vías rurales muy, muy, muy afectadas, donde nos vemos en la necesidad de declarar la alerta naranja en todo el municipio de Barbosa. Con la gobernación de Antioquia estamos trabajando para intervenir las vías departamentales, vía Barbosa, Santo Domingo, vía Barbosa, Concepción", dijo el mandatario local.

El Departamento de Gestión del Riesgo, Dagran, aseguró que se mantiene la alerta en diferentes subregiones debido a que las lluvias seguirán con intensidad hasta mediados de diciembre.