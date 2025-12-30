Desempleo en Colombia cayó al 7 % en noviembre de 2025, según reveló el Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que el desempleo en Colombia bajó al 7 % en noviembre de 2025, lo que representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024, cuando se ubicó en 8,2 %.

Además, la tasa global de participación se ubicó en 64,7 %, lo que significó un aumento del 1,0 % frente a noviembre de 2024 (63,7%). También señalaron que la tasa de ocupación fue 60,2 %, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,5 %).

Estas cifras se dan en medio del anuncio del Gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo en Colombia, que fija el monto de $1,750,905 a partir del 1 de enero y el auxilio de transporte en $249.095, para un total de $2.000.000.

Desempleo mujeres. Foto: Freepik

Por su parte, los ministros de Hacienda y Trabajo defendieron el aumento del 23,7 % del salario mínimo, asegurando que la medida no generará una disparada inflacionaria y que, por el contrario, contribuirá a dinamizar la economía.



El Ministerio de Hacienda también confirmó que el Gobierno nacional firmará en las próximas horas los decretos que ponen en marcha la reforma tributaria al amparo de la emergencia económica.

Una de las medidas más relevantes será el aumento del IVA a los licores en Colombia, que pasará del 5 % al 19 %, con la única excepción de la cerveza, la cual mantendrá su tarifa actual debido a su “alto consumo social”, según explicaron.

Billetes colombianos Foto: Blu Radio

La decisión hace parte de algunos ajustes fiscales que también contempla el incremento del impuesto al consumo de cigarrillos y vapeadores, así como cambios en el cobro del IVA para compras por internet en plataformas internacionales.

Además del ajuste a los licores, el Gobierno alista otras medidas tributarias como el cobro del impuesto al patrimonio del 19 % a partir de los 2.000 millones de pesos, la reactivación de la no deducibilidad de regalías, lo que se traduce en una mayor carga impositiva para las compañías de petróleo y gas natural, y el análisis de una posible repatriación de recursos de pensiones que hoy se encuentran invertidos en mercados internacionales, incluidos fondos privados.

En materia de gasto público, el Ejecutivo confirmó que eliminará la prima de servicios a los congresistas y reducirá sus salarios, y advirtió que, debido a que las medidas tributarias no cubrirían completamente el déficit fiscal, se evalúa el aplazamiento de proyectos viales de gran magnitud.