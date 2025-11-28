Desempleo en Colombia cae a 8,2% en octubre y marca su nivel más bajo para este mes desde 2018

La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,2% en octubre, una caída de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024, según el más reciente reporte del Dane. Con este resultado, el país completa diez meses consecutivos registrando los niveles de desocupación más bajos para cada periodo desde 2018.

De acuerdo con la entidad, la disminución del desempleo estuvo explicada principalmente por el aumento en la ocupación y no por una reducción en la participación laboral. La tasa de ocupación mostró un comportamiento al alza, mientras que la tasa global de participación tuvo una variación más leve.

En octubre, el número de personas ocupadas llegó a 24,3 millones, lo que representa 977.000 trabajadores más frente a octubre del año pasado. Las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas concentraron la mayor parte del aporte a la caída nacional: allí la desocupación pasó de 9,5% a 8%, una variación de 1,4 puntos, lo que explica el grueso del descenso a nivel país.

Varias ciudades registraron descensos en el desempleo juvenil. En Pasto, Pereira, Barranquilla, Bogotá y Riohacha se observaron caídas significativas, algunas superiores a los siete puntos porcentuales.



Pese a la mejora general, la brecha entre la desocupación masculina y femenina creció.

En octubre, los hombres registraron un desempleo del 6,2%, mientras que en las mujeres alcanzó el 10,9%, una diferencia de 4,6 puntos porcentuales, superior a la observada hace un año. En las principales ciudades, esa brecha disminuye a 2,5 puntos, con un desempleo femenino del 9,4%.

Con estas cifras, el mercado laboral cerró octubre con más ocupados, menos personas fuera de la fuerza de trabajo y una reducción anual del desempleo, mientras persisten diferencias entre territorios y brechas de género que seguirán siendo objeto de seguimiento estadístico en los próximos reportes del DANE.