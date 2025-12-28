Congresista alerta por posible alza del salario mínimo del 23% y advierte riesgo para el empleo

El representante a la cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid se pronunció respecto al aumento del salario mínimo para 2026. A través de su cuenta de X, aseguró que hay zozobra en sectores empleadores por una posible alza del 23%.

“Ese monto + Auxilios de Transporte + parafiscales + nuevos recargos haría insostenible el empleo para muchos. URGE el equilibrio entre mejorar ingresos a trabajadores sin acabar la empresa”, manifestó Cadavid .

Recordemos que la semana pasada el ministro del Interior, Armando Benedetti anticipó que el alza podría ser superior al 16% y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino anunció que el decreto saldrá entre el lunes 29 o el martes 30 de diciembre.

En las últimas horas en redes sociales ha circulado un supuesto borrador de decreto, sin número ni firma que ha generado alerta porque establece un incremento del 23%, algo muy superior a la propuesta de los empresarios e incluso de los sindicatos. Sin embargo, oficialmente aún no hay decreto.

