En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Congresista alerta por posible alza del salario mínimo del 23% y advierte riesgo para el empleo

Congresista alerta por posible alza del salario mínimo del 23% y advierte riesgo para el empleo

Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, aseguró que un incremento de esa magnitud generaría zozobra entre los empleadores, mientras el Gobierno prepara el decreto que definirá el ajuste salarial para 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad