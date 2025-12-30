Resultado Extra de Colombia del martes 30 de diciembre: premio mayor y secos

El Sorteo Extraordinario de Colombia entregó un premio mayor de $14.000 millones en su edición 2246, convirtiéndose en una de las oportunidades más esperadas por los apostadores del país. A continuación, se pueden consultar todos los números ganadores, secos millonarios y premios adicionales.

Número ganador del Extra de Colombia hoy, martes 30 de diciembre de 2025

El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia de este martes 30 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



Premios secos Extra de Colombia

¿Cómo cobrar un premio del Sorteo Extraordinario de Colombia?

Quienes resulten ganadores de premios de menor cuantía pueden reclamar su dinero presentando el billete original en buen estado ante su distribuidor de confianza o directamente en las oficinas del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07 Oficina 903.

Para premios superiores a $4.999.999, es necesario anexar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar la correspondiente transferencia electrónica. Cuando el premio supera los $9.999.999, el cobro debe hacerse exclusivamente en las oficinas del Sorteo Extraordinario de Colombia, donde se explica detalladamente el proceso de pago para garantizar seguridad y transparencia.

En cuanto a los premios promocionales, estos se pagan siguiendo el reglamento vigente, disponible en la parte trasera del billete o en la página web oficial del sorteo.



Si el premio con lanzamiento se gana en Bogotá, puede hacerse efectivo directamente en la Calle 72 #10-07 Oficina 903. Para jugadores ubicados en otras ciudades, es posible enviar el desprendible del billete junto con una fotocopia de la cédula y el formato de pago de premios mediante una empresa de mensajería o por medio de la agencia distribuidora, donde se explicará todo el procedimiento.