En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado Extra de Colombia del martes 30 de diciembre: premio mayor y secos

Resultado Extra de Colombia del martes 30 de diciembre: premio mayor y secos

El Sorteo Extraordinario de Colombia entregó un premio mayor de $14.000 millones en su edición 2246.

extra-de-colombia-gemini.png
extra de colombia, sorteo extraordinario de colombia, resultados extra de colombia, premio millonario, lotería colombiana, número ganador extra de colombia, serie ganadora, secos extra de colombia, premio mayor extra de colombia, bono moto extra de colombia, bono carro extra de colombia, resultados sorteo 2243, loterías y sorteos colombia, chance y lotería, resultados del sábado
Foto: Extra de Colombia/Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad