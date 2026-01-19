Ofrecen actividades deportivas gratis en centro comercial tras época decembrina

Tras los excesos propios de la temporada decembrina —marcados por cenas navideñas, celebraciones, comidas abundantes y consumo de licores—, muchas personas iniciaron enero con algunos kilos de más y la sensación de haber descuidado su bienestar físico. Para varios, el primer mes del año suele estar acompañado de arrepentimiento o frustración por los efectos que dejaron las fiestas; sin embargo, retomar hábitos saludables sigue siendo una meta alcanzable.

Pensando en quienes buscan volver a la actividad física, el Centro Comercial Portal de la 80 anunció el regreso de sus actividades deportivas gratuitas para este 2026. A partir del jueves 15 de enero, el centro comercial ofrecerá una variada programación de clases pensadas para diferentes gustos, edades y niveles de condición física.

Dentro de la oferta se incluyen clases de zumba, pilates, rumba, body combat y yoga, alternativas que combinan ejercicio, música, coordinación, fuerza y bienestar mental. Las jornadas están diseñadas para que los asistentes solo necesiten disposición y energía para participar.

La programación semanal será la siguiente: la clase de zumba, ideal para entrenar al ritmo de la música, se realizará los lunes y jueves de 9:00 de la mañana a 10:00 de la mañana, y los domingos de 8:00 de la mañana a 9:00 de la mañana. El pilates, enfocado en la flexibilidad y el fortalecimiento corporal, se dictará los martes de 9:00 de la mañana a 10:00 de la mañana. Los miércoles, en el mismo horario, se llevará a cabo la clase de rumba, una opción para aprender baile mientras se hace ejercicio. El body combat, pensado para liberar energía y trabajar todo el cuerpo, será los viernes de 9:00 de la mañana a 10:00 de la mañana, mientras que el yoga, orientado a la conexión entre cuerpo y mente, se realizará los sábados de 9:00 de la mañana a 10:00 de la mañana.



Sobre esta iniciativa, Melissa Corredor, directora Comercial y de Mercadeo del Centro Comercial Portal de la 80, destacó la importancia de promover hábitos saludables entre los visitantes.

Con estas actividades, el centro comercial busca convertirse no solo en un espacio de compras y entretenimiento, sino también en un aliado para quienes desean dejar atrás los excesos de diciembre y retomar una rutina más saludable desde los primeros meses del año.