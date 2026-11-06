Dos soldados murieron en combates con disidencias en zona rural de Jamundí; hay otros tres heridos

Dos soldados murieron en combates en el corregimiento de La Liberia en zona rural de Jamundí, Valle, durante las operaciones militares contra la disidencia de las Farc ‘Jaime Martínez’. Uno de los uniformados falleció este viernes, mientras que el otro había perdido la vida en medio de los enfrentamientos. Otros tres militares resultaron heridos y permanecen bajo atención médica en un centro hospitalario de Cali.

Las víctimas fueron identificadas como los soldados profesionales Germán Andrés Mora Cubillos y John Janer Moreno Guacarí, durante las operaciones, que se extendieron por más de 24 horas.

Publicidad

“El Ejército Nacional lamenta profundamente la muerte de nuestros soldados, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber, y expresa su solidaridad a sus familias, compañeros y seres queridos”, dice un comunicado emitido por el Ejército.

De acuerdo con el reporte oficial, también murieron tres integrantes de esta estructura armada, entre ellos alias ‘Pincher’ , tercer cabecilla del grupo armado y quien había asumido hace dos meses este cargo tras la muerte de alias 'Mad Max', el otro sujeto que murió fue alias ‘Chuzo’.



“Las tropas permanecen desplegadas en el sector y las operaciones militares continúan con el propósito de debilitar las capacidades armadas, logísticas y financieras de las estructuras al servicio de alias Iván Mordisco, mantener el control territorial y proteger a las comunidades del sur del Valle del Cauca y norte del Cauca”, puntualiza el comunicado.

Durante los enfrentamientos también fueron incautadas armas, municiones, equipos de comunicaciones y material tecnológico. Las operaciones militares continúan en zona rural de Jamundí.