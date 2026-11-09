Así fue el bombardeo contra disidencias de las Farc en Catatumbo

Durante la madrugada, la Fuerza Pública reactivó las operaciones aéreas de alto impacto en Norte de Santander con la ejecución de tres bombardeos simultáneos dirigidos contra las estructuras del Frente 33 de las disidencias de las Farc, comandadas por alias 'Andrey Avendaño'.

En diálogo con Mañanas BLU, voceros de la Asociación Nacional de Víctimas y líderes regionales detallaron cómo se desarrolló la incursión y cuál es el panorama sobre el terreno tras las detonaciones.

Publicidad

Ataques y el obstáculo de las minas antipersona

De acuerdo con las comunicaciones emitidas por los habitantes de la zona rural, los ataques aéreos se sintieron con fuerza en tres puntos veredales específicos en las primeras horas del día:



"Efectivamente confirman que tipo 3:00 de la mañana se efectuaron estos bombardeos en diferentes puntos, pero no hay todavía acceso a estos lugares", explicó Olguín Mayorga, representante de la Asociación Nacional de Víctimas.

La verificación de bajas o incautaciones en los puntos impactados no ha sido inmediata debido a los cercos de seguridad instalados por los grupos armados:

Publicidad

"Por lo general, en estos campamentos donde están los guerrilleros, ellos los siembran con minas antipersona para que los otros actores armados no lleguen hacia donde están ellos de manera fácil. Eso también le dificulta a la Fuerza Pública llegar hasta estos puntos específicos y en estos momentos la Fuerza Pública está tratando de llegar a estos tres puntos donde se efectuaron estos hechos", precisó.

El valor geoestratégico del Catatumbo: frontera, coca y drones

Publicidad

La ofensiva militar busca quebrar el control territorial que sostienen las disidencias de las Farc en sangrienta confrontación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta subregión resulta vital para sus finanzas criminales y logística de guerra por múltiples factores:



"En el momento en que ellos pierdan el control de esta región, pierden y se desarticulan en gran manera. No se puede desconocer que durante los cuatro años anteriores la Fuerza Pública no actuó en contra de ninguno de estos dos actores armados, lo que les permitió fortalecerse. Y hasta este momento es que se están llevando a cabo las reactivaciones de las diferentes operaciones", señaló Mayorga.

Crisis humanitaria y clamor ciudadano con banderas blancas

Mientras el Ministerio de Defensa evalúa el balance oficial de los bombardeos, la crisis humanitaria en el Catatumbo deja cifras alarmantes tras 22 meses ininterrumpidos de confrontaciones armadas.

Publicidad

Ante esta situación, comunidades como la del corregimiento de Pacheli, en Tibú, salieron a marchar con pancartas y camisetas blancas para exigir a los actores armados ilegales el cese inmediato de hostilidades y el respeto por la población civil.

Por su parte, desde los sectores de víctimas respaldaron la reactivación de las acciones de la Fuerza Pública, incluyendo el despliegue de la Fuerza de Tarea Urano en Aguachica y los controles en Cúcuta, al insistir en que no podrá existir inversión social duradera en la región sin la previa recuperación de la seguridad territorial.