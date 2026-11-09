"Anunciar billones no es garantizar presupuesto": Gobierno responde a Petro por escudo antidrones

El Gobierno Nacional le respondió al expresidente Gustavo Petro por los cuestionamientos sobre la falta de sistemas antidrones para proteger a las tropas y defendió su gestión frente a la amenaza que representan estos dispositivos en los ataques contra la Fuerza Pública.

El ministro de Defensa aseguró que el escudo antidrones anunciado por la anterior administración, por 6,2 billones de pesos, nunca llegó a convertirse en un proyecto estructurado, con financiación garantizada y viabilidad técnica.

Escudo Nacional Antidrones Ejército Nacional

Publicidad

"Que quede claro, anunciar billones no es garantizar presupuesto. Coleccionar sellos en el pasaporte, no es gestionar y apilar estudios técnicos, no detiene los explosivos que caen sobre nuestros soldados", añadió el general en retiro Jorge Mora.

El pronunciamiento se conoce en medio de la preocupación por el ataque ocurrido el fin de semana en Santa Rosa del Sur, Bolívar, donde integrantes del Ejército fueron atacados con explosivos lanzados desde drones contra un cantón militar. El hecho dejó tres militares muertos y más de 40 heridos, y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de contar con capacidades para detectar y neutralizar estas amenazas.



Frente a este panorama, el expresidente Gustavo Petro aseguró que durante su administración se habían dejado recursos para adquirir equipos antidrones, pero que no se concretó la compra.

"A pesar de dejar el dinero para compra de antídrones para este año. No se hizo ninguna operación de compra de antidrones. Así queda la tropa expuesta a morir sin posibilidad de defensa", señaló en X el exmandatario.

Publicidad

Sin embargo, el ministro de Defensa controvirtió esa afirmación y cuestionó que los viajes realizados por funcionarios del gobierno anterior a India, República Checa, Turquía, Catar, Londres, Washington y Nueva York, supuestamente para buscar tecnología, no se tradujeran en soluciones concretas para proteger a los soldados y policías.

"Mientras los criminales perfeccionaban el uso de drones para vigilar, intimidar y atacar a nuestros soldados y policía, los alto funcionarios del gobierno pasado se dedicaban a viajar y a lanzar anuncios vacíos", indicó el ministro de Defensa.

Publicidad

El ministro también puso en duda la financiación del proyecto y señaló que, aunque se habían anunciado 800 mil millones de pesos para poner en marcha su primera fase, no quedaron recursos asegurados para ejecutarla durante 2026.

Por todo esto, el jefe de la cartera rechazó las versiones según las cuales el actual Gobierno habría cancelado un contrato o frenado una compra que ya estuviera adjudicada.

Según explicó, la administración recibió una iniciativa sin las condiciones necesarias para materializarse y tuvo que asumir su reorganización. El funcionario insistió en que no se puede hablar de la cancelación de un sistema que, según su versión, nunca llegó a existir como un proyecto viable y listo para su ejecución.

Escudo Nacional Antidrones Suministrado Ejército Nacional

Publicidad

Como respuesta a esta amenaza, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un plan de choque para comenzar a dotar a las tropas con equipos y capacidades que permitan detectar y contrarrestar los ataques con drones. Estos recursos, aseguró, se están financiando con los presupuestos ordinarios del sector Defensa.

Finalmente, el ministro confirmó que se trabaja en un documento CONPES para garantizar una financiación sostenible de esta estrategia y en una ley que permita controlar la importación y el uso de drones en Colombia.