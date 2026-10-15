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Caen 13 presuntos integrantes de red de narcotráfico en La Guajira; ‘Los Pachencas’, sus aliados

La organización enviaba cocaína hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Según las autoridades, también presionaba a comunidades indígenas wayuu para involucrarlas en sus actividades.

Red Narcotrafico Guajira.png
Este sería la línea de mando de la red de narcotráfico en La Guajira.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de 13 presuntos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico transnacional llamada 'Nuevo Horizonte II,' que operaba en La Guajira y tenía conexiones para enviar cocaína a varios destinos internacionales.

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El presidente Abelardo De La Espriella fue el encargado de destacar la noticia, informando que entre los detenidos se encuentra Manuel Teodoro Weeber Castañeda, alias ‘Isen’, señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de esta estructura criminal, que además estaba al servicio de Los Pachenca y se comunicaban con Naín Andrés Pérez, alias ‘Bendito Menor’, abatido junto con su pareja por las Fuerzas Armadas.

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De acuerdo con la información oficial, la red utilizaba rutas para transportar cocaína hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, presuntamente ejercía presiones sobre comunidades indígenas wayuu con el propósito de involucrarlas en sus actividades ilícitas.

309965_BLU Radio. Capturados/ foto: referencia AFP.
Captura, referencia.
Foto: AFP.

El organigrama presentado por las autoridades muestra una estructura con funciones diferenciadas de coordinación del narcotráfico, logística, acopio y transporte. En el balance de la operación también se reportó una captura en flagrancia.

El segundo al mando era Edicto Segundo Castañeda, alias Cóndor; después de él fueron detenidos los coordinadores Silvestre Iguarán Iguarán, alias 'Chivato'; Heimer Weeber Horel, alias 'Pirulo'; y Wenceslao Luis Weeber Castañeda, alias 'Chato'.

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De la logística, según reportes, se encargaban Héctor Javier Iguarán, alias 'Jhasham'; Ever Martín Iguana, alias 'Diego'; Yalid de Jesús Benjumea, alias 'Toro'; y Jesús Antonio Castañeda, alias 'Merche'. Del transporte, eran Jorge Mario Berthel, alias 'Burro'; Harni David Weeber, alias 'Merchamudo'; Henry Ernesto Weeber, alias 'Enano'; y Edicto Weeber Castañeda, alias 'Cochino'.

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Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de las acciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y que afectan la seguridad en el territorio nacional.

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