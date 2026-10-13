Reportan inundaciones en 30 barrios de Riohacha, La Guajira, tras fuertes lluvias

Un fuerte aguacero cayó este martes sobre el Distrito de Riohacha, en La Guajira, generando a su paso emergencias como la inundación de 30 barrios de esta población, con mayor incidencia en las comunas 4, 5, 6 y 7. Entre los sectores afectados están Los Cerezos, Nueva Jerusalén, Villa Fátima, entre muchos otros, y las aguas se extendieron hacia algunos negocios del mercado viejo de la ciudad.

La oficina de Gestión del Riesgo de Riohacha inició un censo para determinar cuántas familias resultaron afectadas. Según la directora de Gestión del Riesgo Distrital, Shirly Iguarán, agregó que se realizan limpiezas de rejillas y uso de maquinaria amarilla en el canal de la comuna 4, para avanzar en el desagüe de las aguas.

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“La Administración Distrital, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, realiza inspecciones en diferentes barrios de Riohacha para verificar las afectaciones por las lluvias y hacer seguimiento a las medidas de atención. Hemos revisado que con los trabajos realizados con maquinaria amarilla han evacuado más rápido las aguas en diferentes barrios”, mencionó.

Por redes sociales, la comunidad reportó que las crecientes pusieron en peligro sus electrodomésticos y hasta se extendieron hacia la terminal de transportes.



“Miren cómo está inundada, estamos sufriendo. Riohacha no tiene dolientes, ni concejales, ni alcaldes. Nadie le mete mano a la terminal”, dice uno de los denunciantes.

Del mismo modo, en la comuna 10 de Riohacha, fueron reportadas peleas entre pandillas juveniles de los barrios 31 de Octubre y Las Mercedes. Allí más de 30 jóvenes se enfrentaron con piedras, botellas y armas blancas.

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Los reportes del Ideam dieron a conocer que entre las lluvias del lunes y martes, se acumularon cerca de 80 milímetros de agua en Riohacha en solo seis horas, lo que catalogan como muy fuerte. Estas se derivaron de la interacción entre los vientos.