Capturan en Turbaco, Bolívar, a presunto agresor sexual serial; investigan siete denuncias en Bogotá

Hasta el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar, habría llegado para esconderse un hombre de 49 años que era buscado por agredir sexualmente a siete mujeres en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo a la Policía, este hombre, considerado un abusador sexual en serie, abordada e intimidaba con un arma de fuego a sus víctimas en sectores aislados de la localidad de Suba, para luego conducirlas hacia zonas boscosas, cercanas al humedal Juan Amarillo, donde las agredía sexualmente, y además las despojaba de sus pertenencias.

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“El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Turbaco, donde los investigadores, mediante labores de ubicación y seguimiento, lograron localizar y capturar a esta persona, quien era requerido por las autoridades judiciales dentro de una investigación relacionada con varios hechos de violencia sexual registrados en la localidad de Suba, en Bogotá”, explicó el Coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la Policía en Cartagena.

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Según reveló la Policía, las autoridades tienen conocimiento de al menos siete posibles víctimas de violencia sexual, en hechos ocurridos durante los años 2024 y 2025.

“Este resultado demuestra que no bajaremos la guardia frente a quienes atentan contra la seguridad y la tranquilidad de nuestras mujeres. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades investigativas y operativas para contribuir a que estos hechos no queden en la impunidad”, señaló el comandante de la Policía de Cartagena.

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Tras su captura, el presunto agresor sexual fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, al tiempo que se investiga si hay más víctimas.