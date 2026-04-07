Tres estadounidenses inadmitidos en Antioquia por tener alerta como agresores sexuales

Los controles de las autoridades migratorias en el país para evitar el ingreso de posibles agresores sexuales, en especial de menores de edad, no bajan la guardia, durante los últimos días a varios ciudadanos estadounidenses no se les permitió ingresar al territorio nacional.

Los tres casos se presentaron en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, en el Oriente antioqueño, donde autoridades de Migración Colombia detectaron a través de varias alertas Ángel Watch, posibles casos de turismo con fines de explotación sexual en la ciudad de Medellín.

Y a los dos últimos ciudadanos americanos a quienes se les negó el ingreso al país registraron, el primero, un historial de agresión sexual contra una menor de edad y el segundo, una posible alerta de agresión sexual contra menores de edad. Tras el respectivo procedimiento por parte de las autoridades, ambos hombres fueron expulsados de inmediato del país.

De acuerdo con datos otorgados por Migración Colombia, en lo que va corrido de este año, al departamento de Antioquia, se ha inadmitido el ingreso a 31 ciudadanos extranjeros, y a nivel nacional el número asciende a 40, de los cuales el 80 % corresponde a ciudadanos de Estados Unidos.



Además, según datos entregados por la Policía Antioquia, en el marco de la Semana Mayor ingresaron por el aeropuerto José María Córdova un total de 180.000 viajeros, de los cuales 56 mil eran ciudadanos extranjeros.