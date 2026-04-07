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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con nuevas pruebas, Contraloría de Antioquia reabrirá procesos de presunta corrupción en AMVA

Con nuevas pruebas, Contraloría de Antioquia reabrirá procesos de presunta corrupción en AMVA

Se tendrán en cuenta algunas pruebas entregadas por la Fiscalía General de la Nación y aprobadas por un juez en las audiencias por presuntas irregularidades en la administración de Daniel Quintero.

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