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Gobernación de Antioquia ofrece 200 millones de recompensa por alias ‘Primo Gay’

El principal señalado detrás de estas acciones es alias ‘Primo Gay’, un cabecilla del Frente 36 que, aunque no es el jefe máximo de la estructura (cargo que ocupa alias ‘Chejo’), es quien lidera las acciones criminales en el territorio.

El prontuario de disidente que celebró con fusiles y pólvora en Antioquia: este es ‘Primo Gay’
El prontuario de disidente que celebró con fusiles y pólvora en Antioquia: este es ‘Primo Gay’
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 6 de abr, 2026

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