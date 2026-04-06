Gobernación de Antioquia ofrece 200 millones de recompensa por alias ‘Primo Gay’

La situación de orden público en el norte de Antioquia ha alcanzado niveles críticos tras una serie de ataques ocurridos durante la Semana Santa en el municipio de Briceño. Según el general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, los eventos violentos son el resultado de una cruenta disputa territorial y retaliaciones por parte de las disidencias de las Farc, específicamente del Frente 36.



Cronología de los ataques en Briceño

La jornada violenta inició el pasado viernes 3 de abril en horas de la mañana, cuando una misión médica que transportaba a un presunto integrante del Frente 36 de las Farc fue interceptada en el sector de Moravia. El individuo, que había resultado herido previamente en un accidente de tránsito, fue asesinado de manera inmediata por un grupo armado, presuntamente del Clan del Golfo.

La tensión escaló a las 7:30 de la noche del mismo día, cuando una motobomba fue activada diagonal a la estación de policía de Briceño, en pleno parque principal y mientras se llevaba a cabo una procesión religiosa.

Este acto terrorista dejó a dos policías con heridas leves y causó daños materiales en motocicletas y establecimientos comerciales.

Posteriormente, se reportaron fuertes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias en el sector de Gurimán el Hoyo, donde una mujer resultó herida en el abdomen y tuvo que ser evacuada por la Fuerza Aérea.



¿Quién es alias ‘Primo Gay’?

El principal señalado detrás de estas acciones es alias ‘Primo Gay’, un cabecilla del Frente 36 que, aunque no es el jefe máximo de la estructura (cargo que ocupa alias ‘Chejo’), es quien lidera las acciones criminales en el territorio.



Según el secretario de Seguridad, este sujeto es responsable de generar desplazamientos, muertes y terror en la zona, además de instrumentalizar a las Juntas de Acción Comunal para atacar al Ejército.

Recientemente, se conoció que el delincuente intentó engañar a las autoridades difundiendo una fotografía falsa en TikTok donde se hacía pasar por muerto para "liberar presión" ante las operaciones militares que le pisan los talones.

Martínez aclaró que su facción, bajo el mando de alias 'Calarcá', no ha sido objeto de bombardeos recientes, a diferencia de la estructura de alias 'Mordisco' en otras zonas.



Recompensas y operativos de seguridad

Como respuesta a la escalada de violencia, la Gobernación de Antioquia ha tomado medidas drásticas. Se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de alias ‘Primo Gay’.

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Adicionalmente, se ofrecen hasta 100 millones de pesos por el autor material del atentado con el artefacto explosivo en el casco urbano. El Ejército Nacional mantiene una presencia activa en puntos estratégicos como las veredas Travesías, Pueblo Nuevo y Las Auras, con el objetivo de neutralizar a este cabecilla, quien ha sido declarado objetivo de alto valor por el Ministerio de Defensa.

Escuche aquí la entrevista: