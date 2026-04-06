Habla mamá de menor de 12 años que perdió la vida tras ataque de compañera de su colegio

Las autoridades de Los Ángeles confirmaron la captura de una adolescente señalada de participar en la muerte de Khimberly Zavaleta Chuquipa, una menor de 12 años que falleció tras un violento altercado ocurrido en la Reseda High School.

La captura, conocida en abril, se da en el marco de una investigación por homicidio que ha generado conmoción en la comunidad educativa, luego de que un presunto caso de acoso escolar derivara en una tragedia el pasado febrero.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el 17 de febrero se registró una riña en los pasillos del colegio. Según la familia, la menor intervino para defender a su hermana mayor, Sharon, quien habría sido agredida por otros estudiantes.

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FAMILIA DEMANDA A LAUSD POR MUERTE DE NIÑA DE 12 AÑOS



Una niña valiente defendió a su hermana de bullies... y pagó con su vida.



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La familia de Khimberly Zavaleta Chuquipa presentó una reclamación por muerte… pic.twitter.com/yj80Jab2zM — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 12, 2026

En medio del enfrentamiento, Khimberly recibió un fuerte golpe en la cabeza con una botella metálica, situación que quedó registrada en videos que hoy hacen parte del material probatorio en la investigación.



Tras la agresión, la niña presentó un rápido deterioro en su estado de salud durante los días siguientes. Inicialmente sufrió náuseas y fuertes dolores, pero posteriormente desarrolló convulsiones y una hemorragia cerebral que la dejó en condición crítica. El 25 de febrero, luego de ser sometida a una cirugía de emergencia en el UCLA Children's Hospital, falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Niña de 12 años perdió la vida tras ataque de compañera del colegio: presuntamente le hacía bullying

Elma Chuquipa, madre de la víctima, ha pedido que otros cuatro estudiantes presuntamente involucrados también sean judicializados, al asegurar que la agresión no fue cometida por una sola persona. En declaraciones a Univision, expresó: “Siento que parte de mi vida se fue con ella. Siento que la mitad de mi vida se fue con ella. La vida ya no es igual para mí. Es difícil”.

En diálogo con TN, agregó: “En un momento dado, la golpearon con fuerza en la cabeza, lo que la llevó a donde está ahora: a la morgue”.

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La familia también interpuso una demanda contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), al considerar que las autoridades educativas tenían conocimiento de los episodios de acoso y no adoptaron medidas para prevenir la agresión. Mientras avanza el proceso judicial y la menor detenida permanece bajo custodia, la madre reiteró a La Opinión: “Extraño mucho a mi hijita, a mi tesoro, como le decía. Uno ya no queda igual”.