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Blu Radio  / Mundo  / Habla mamá de menor de 12 años que perdió la vida tras ataque de compañera de su colegio

Habla mamá de menor de 12 años que perdió la vida tras ataque de compañera de su colegio

Según la familia, la menor intervino para defender a su hermana mayor, Sharon, quien habría sido agredida por otros estudiantes.

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