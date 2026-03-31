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Renuncia Wilmar Mejía, director de la DNI, por presuntos nexos con alias ‘Calarcá’

Esto ocurre tras el escándalo conocido como los "archivos de Calarcá", los cuales sugieren una infiltración criminal en las instituciones más sensibles del Estado colombiano.

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