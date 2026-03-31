Renuncia Wilmar Mejía, director de la DNI, por presuntos nexos con alias ‘Calarcá’

Este martes se conoció que Wilmar Mejía presentósu renuncia irrevocable como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Esto ocurre tras el escándalo conocido como los "archivos de Calarcá", los cuales sugieren una infiltración criminal en las instituciones más sensibles del Estado colombiano.



El origen de la crisis, los archivos secretos

La controversia se remonta a un operativo en 2024 en carreteras de Antioquia, donde las autoridades interceptaron una caravana de la UNP en la que se desplazaba alias ‘Calarcá’, jefe de una facción de las disidencias de las Farc.

En esa ocasión, aunque el cabecilla quedó libre por el proceso de paz, se incautaron dispositivos electrónicos cuyo contenido permaneció bajo reserva hasta que investigaciones periodísticas revelaron una red de informantes dentro del Ejército, la Policía, la Fiscalía y agencias de inteligencia.

En dichos documentos, Wilmar Mejía aparece mencionado bajo el alias de ‘El Chulo’. Según las investigaciones, Mejía, junto con el General Juan Miguel Huertas (jefe de comando de personal del Ejército), habría filtrado información sensible a este grupo armado.



La defensa de Mejía y su salida

Al anunciar su renuncia, Mejía manifestó:



"Tenía que ser coherente con todo y garantizar a la Procuraduría y la Fiscalía que me investigaran y para evitarle inconvenientes a la entidad".

A pesar de su dimisión, el ahora exfuncionario ha negado ser un infiltrado, argumentando que sus contactos con cabecillas se dieron en el marco de su trabajo por la paz.

No obstante, admitió en declaraciones previas haber entregado "información sensible" al presidente Gustavo Petro que impulsó su carrera dentro del gobierno, aunque insiste en que esto no lo convierte en un informante de las disidencias.

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Cabe destacar que el presidente Petro había defendido y reintegrado a Mejía y al General Huertas tras una suspensión inicial impuesta por la Procuraduría.