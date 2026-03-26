¿Dónde ver EN VIVO el stream de Westcol y el presidente Gustavo Petro?

A través de redes sociales, el creador de contenido Westcol sorprendió no solo a sus seguidores, sino también al panorama político colombiano al anunciar un stream desde la Casa de Nariño junto al presidente Gustavo Petro. Durante el espacio, ambos sostendrán una conversación en la que el mandatario responderá preguntas de jóvenes en el país y participará en dinámicas que "irán más allá de una entrevista tradicional", según explicó el streamer.

"Vamos a caminar por la Casa de Nariño, hablando un poquito, obviamente del país (...) Al final, un joven no puede decir: ‘El país es una mierda pero ni siquiera sabe quién es el que lo lidera o ni siquiera sabe qué es lo que está pasando en el país", dijo el creador de contenido.



Dónde, hora y cuándo será el stream de Westcol con Gustavo Petro

La transmisión entre Westcol y el presidente Gustavo Petro está programada para este jueves, 26 de marzo, a las 9:00 de la noche desde la Casa de Nariño. El encuentro se desarrollará en la sede del Gobierno nacional y ha generado expectativa por el formato que, según el creador de contenido, irá más allá de lo habitual.

Westcol y Gustavo Petro // Foto: AFP

Dónde ver EN VIVO el stream con Gustavo Petro

La conversación entre el creador de contenidoy el presidente Gustavo Petro se podrá seguir EN VIVO a través del canal oficial del streamer en Kick. Los usuarios podrán conectarse desde las 9:00 de la noche para ver la transmisión de este encuentro desde la Casa de Nariño a través del siguiente enlace: .: https://kick.com/westcol



El creador de contenido también tendrá un espacio con Álvaro Uribe

Según explicó el creador de contenido, el espacio no tendrá un "enfoque de propaganda política", sino que "buscará acercar a sus seguidores a una conversación más profunda sobre la realidad política del país". Por eso, también confirmó una próxima reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que hablarán sobre sus ideas, propuestas y otros temas en un formato distinto al de una entrevista convencional.

"Esa fue una de las condiciones que nosotros pusimos antes de lograr estos streams. Nosotros no queremos apoyar a la izquierda o a la derecha. Nosotros queremos alejarnos completamente del hecho de estar recostados hacia a un lado", puntualizó.

