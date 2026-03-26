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Blu Radio  / Sociedad  / ¿Dónde ver EN VIVO el stream de Westcol y el presidente Gustavo Petro?

¿Dónde ver EN VIVO el stream de Westcol y el presidente Gustavo Petro?

El creador de contenido sostendrá primero un encuentro con el presidente Gustavo Petro y luego con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un formato que busca conectar con "nuevas audiencias".

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