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Blu Radio  / Judicial  / Nueva queja podría aplazar indagatoria a Lucho Herrera por desaparición de cuatro personas

Nueva queja podría aplazar indagatoria a Lucho Herrera por desaparición de cuatro personas

La queja se presenta en medio de la expectativa por la diligencia de indagatoria que se encuentra programada para este viernes en dos jornadas, a las 9:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde.

Fiscalía inspeccionará finca en Silvania en búsqueda de cuerpos en caso que vincula a Lucho Herrera
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Foto: Redes Sociales
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 6 de abr, 2026

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