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Familiares de personas con discapacidad protestaron contra la Nueva EPS en Bucaramanga

Denuncian que tienen el servicio de transporte suspendido y piden a la Nueva EPS soluciones.

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