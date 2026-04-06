Familiares de personas con discapacidad protestaron contra la Nueva EPS en Bucaramanga

Padres de familia y cuidadores de personas con discapacidad y enfermedades de alto cuidado realizaron un plantón pacífico frente a la sede principal de Nueva EPS en Bucaramanga, para exigir la restitución del servicio de transporte médico.

La protesta se llevó a cabo en la carrera 35 #52-91, en el barrio Cabecera del Llano, donde los manifestantes denunciaron que la suspensión de este servicio les está impidiendo asistir a terapias, citas médicas y tratamientos, afectando de manera directa la salud y calidad de vida de sus familiares.

“Sin transporte no podemos llevarlos a sus controles. Hay niños y adultos que dependen completamente de estas atenciones”, expresó una de las acudientes durante la jornada.

Los participantes también aseguraron que, pese a reiteradas solicitudes, no han recibido respuestas claras por parte de la entidad. Incluso, señalaron que no han logrado establecer comunicación con la gerencia para exponer la situación.



Yesica Rodriguez, madre de un menor de 5 años con discapacidad, una de las familias afectadas por la suspensión del servicio de transporte de la Nueva EPS expreso: “Nos suspendieron el servicio con el transporte de Mogotás de la nueva EPSque no quiere pagar el servicio. Somos mamás con niños con discapacidad, con diferentes patologías, con diferentes situaciones difíciles, personas que vivimos lejos, personas que tienen niños a cargo con más difíciles situaciones, con transporte que necesitan si en silla de ruedas, que tome conciencia la Nueva EPS".

El plantón se desarrolló de manera pacífica, con consignas en las que exigían el respeto al derecho a la salud y la garantía de acceso efectivo a los servicios médicos.

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Los manifestantes hicieron un llamado urgente a la Nueva EPS para que restablezca el servicio de transporte y brinde soluciones inmediatas, advirtiendo que continuarán con este tipo de acciones si no obtienen respuestas.