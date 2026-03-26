Siguen quejas por mala atención a los usuarios de Nueva EPS en Rionegro, Antioquia

Siguen las quejas por mala atención a los usuarios de Nueva EPS en Antioquia. En las últimas horas la Alcaldía de Rionegro denunció largos tiempos de espera para la entrega de medicamentos en el punto de dispensación del municipio. Hay preocupación porque muchos de los pacientes son adultos mayores.

La administración municipal de Rionegro encendió nuevamente las alertas por las fallas que aseguran se han evidenciado en las últimas horas en la entrega de medicamentos a afiliados de la Nueva EPS en esta localidad del Oriente antioqueño.

Según informó la Secretaría de Salud, múltiples usuarios han reportado largas filas desde la madrugada para acceder a un turno, sin que ello se traduzca en una atención oportuna ni en la entrega efectiva de los fármacos en el punto de dispensación operado por el proveedor Tododrogas.

La situación ha golpeado con mayor fuerza a poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes que dependen de tratamientos permanentes, quienes incluso han tenido que acudir varias veces sin obtener respuesta o pasar largas horas esperando una respuesta en condiciones incómodas.



La secretaria de Salud de Rionegro elevó una solicitud al Gobierno nacional y pidió diálogo para tomar acciones que permitan solucionar la problemática.

“Hemos citado a una mesa técnica urgente para que se tomen medidas contundentes y poder solucionar dicha situación. Adicional, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud a que tomen las medidas necesarias para el flujo adecuado de los servicios”, afirmó..

La funcionaria también advirtió sobre las cargas adicionales que enfrentan los usuarios, entre ellas extensos tiempos de espera, desplazamientos y gastos económicos, factores que terminan afectando su calidad de vida y la continuidad de sus tratamientos.

Publicidad

La Alcaldía recordó que la responsabilidad en la prestación del servicio de salud y la adecuada distribución de medicamentos recae en el Gobierno Nacional y en las entidades del sistema por lo que indicó que mantendrá el seguimiento a la compleja situación y continuará brindando acompañamiento a la ciudadanía afectada.