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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Siguen quejas por mala atención a los usuarios de Nueva EPS en Rionegro, Antioquia

Siguen quejas por mala atención a los usuarios de Nueva EPS en Rionegro, Antioquia

Hay preocupación porque muchos de los pacientes son adultos mayores. La Administración Municipal pidió soluciones del Gobierno Nacional.

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