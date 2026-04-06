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Blu Radio  / Mundo  / Trump fija ultimátum y advierte que Irán podría ser “eliminado en una noche”

Trump fija ultimátum y advierte que Irán podría ser “eliminado en una noche”

Trump fijó para el martes por la noche un ultimátum a Irán para que abra el estrecho de Ormuz si quiere evitar ataques.

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