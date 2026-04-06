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Blu Radio  / Mundo  / Al menos 34 muertos, incluidos siete niños, en últimos ataques de Israel y EEUU en Irán

Al menos 34 muertos, incluidos siete niños, en últimos ataques de Israel y EEUU en Irán

Uno de los ataques más graves se registró en el municipio de Baharestán, en el suroeste de la provincia de Teherán, donde el impacto contra dos viviendas en el complejo Qaleh Mir dejó 13 fallecidos, según informó la agencia Fars.

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