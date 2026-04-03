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Blu Radio  / Mundo  / El Ejército israelí comenzará a demoler viviendas en aldeas del sur del Líbano

El Ejército israelí comenzará a demoler viviendas en aldeas del sur del Líbano

Además, Katz afirmó que Israel continuará actuando "con contundencia" contra cualquier lanzamiento de cohetes desde el Líbano y que los operativos de Hizbulá que representen una amenaza "pagarán un alto precio".

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