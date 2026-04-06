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Blu Radio  / Mundo  / Falta de estrategia y crisis de mando: el complejo laberinto de EEUU en Irán

Falta de estrategia y crisis de mando: el complejo laberinto de EEUU en Irán

Uno de los puntos más críticos señalados por Crowther es la reciente inestabilidad en los estamentos militares, ejemplificada por la decisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de remover a figuras como Randy George.

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