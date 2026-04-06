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Blu Radio  / Mundo  / Irán afirma que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums de Trump

Irán afirma que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums de Trump

“La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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