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Blu Radio  / Mundo  / Trump lanza ultimátum de 48 horas a Irán por bloqueo del estrecho de Ormuz y tensión nuclear

Trump lanza ultimátum de 48 horas a Irán por bloqueo del estrecho de Ormuz y tensión nuclear

El presidente de Estados Unidos amenazó con desatar un "infierno" si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Foto: AFP
Por: AFP
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Actualizado: 4 de abr, 2026

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