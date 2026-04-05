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Blu Radio  / Mundo  / Donald Trump amenaza con “desatar el infierno” si Irán no reabre el estrecho de Ormuz el martes

Donald Trump amenaza con “desatar el infierno” si Irán no reabre el estrecho de Ormuz el martes

Donald Trump lanzó un ultimátum a Irán para reabrir Ormuz antes del martes, advirtiendo que atacará infraestructuras clave si no hay respuesta inmediata.

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