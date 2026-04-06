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Blu Radio  / Nación  / Detalle clave en caso de hermanos de 5 y 8 años hallados sin vida dentro de una nevera en el Meta

Detalle clave en caso de hermanos de 5 y 8 años hallados sin vida dentro de una nevera en el Meta

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando los padres de los menores salieron de la vivienda por algunas diligencias y, al regresar, no los encontraron.

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