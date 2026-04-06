Detalle clave en caso de hermanos de 5 y 8 años hallados sin vida dentro de una nevera en el Meta

Una tragedia enluta al municipio de Vistahermosa, Meta, luego de que dos hermanos, identificados como Darien Guevara Tiller, de 8 años, y Saori Guevara Tiller, de 5, fueran hallados sin vida al interior de un congelador que, según información preliminar, se encontraba apagado.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando los padres de los menores salieron de la vivienda por algunas diligencias y, al regresar, no los encontraron, lo que desató una búsqueda desesperada dentro de la casa.

De acuerdo con el alcalde del municipio, Juan Andrés Gómez, en diálogo con Blu Radio, los niños fueron trasladados de inmediato al centro asistencial, pero ya no presentaban signos vitales.

Esta es la hipótesis de la muerte de dos hermanos de 5 y 8 años encontrados en una nevera en el Meta Foto: ImageFx / redes sociales

“Los niños llegan al hospital local, pues los padres piden auxilio porque los encontraron, según manifiestan ellos, en un enfriador. Cuando ingresan, se hace el proceso de reanimación, pero ya no tenían signos vitales desde hacía varias horas”, explicó el mandatario, quien además confirmó que no hubo posibilidad de salvarles la vida.



Blu Radio conoció de manera preliminar que los menores no presentaban signos de violencia, lo que ha llevado a las autoridades a contemplar como principal hipótesis un accidente doméstico. Según esta línea de investigación, los niños habrían estado jugando a las escondidas y, de forma inocente, ingresaron al congelador sin lograr salir posteriormente. El hecho de que el electrodoméstico estuviera apagado también es materia de análisis por parte de las autoridades.

Menores de edad fueron encontrados sin vida dentro de una nevera. Foto: imagen de archivo, Freepik.

En un comunicado oficial, la Alcaldía de Vistahermosa lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con la familia afectada. “La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento de dos menores de edad, un hecho que enluta a toda la comunidad y nos llena de dolor”, señaló la entidad, al tiempo que confirmó que los padres habían salido de la residencia y que, al regresar, encontraron a los niños dentro del refrigerador sin signos vitales.

La administración local también hizo un llamado urgente a la comunidad sobre la importancia del cuidado de los menores. “Este trágico hecho nos obliga a reflexionar y recordar que proteger a la niñez no es una opción, es un deber sagrado. Un descuido puede convertirse en una tragedia irreversible en cuestión de minutos”, indica el comunicado, en el que se insiste en reforzar las medidas de supervisión para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.