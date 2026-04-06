Esta es la hipótesis de la muerte de dos hermanos de 5 y 8 años encontrados en una nevera en el Meta

Una tragedia enluta al municipio de Vista Hermosa, Meta, luego de que dos hermanos de 5 y 8 años, identificados como Darien y Saori Guevara Till fueran encontrados sin vida al interior de un refrigerador en su vivienda.

El caso, que ha generado conmoción en la comunidad, es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la versión preliminar entregada por los padres a las autoridades, ambos se ausentaron del hogar para realizar una diligencia y dejaron a los niños solos en la casa. Al regresar y no encontrar a los menores, iniciaron una búsqueda que culminó con el hallazgo de los cuerpos dentro del congelador, que además estaba apagado.

Menores de edad fueron encontrados sin vida dentro de una nevera. Foto: imagen de archivo, Freepik.

Los niños fueron trasladados de inmediato al hospital municipal; sin embargo, pese a los intentos del personal médico por reanimarlos, se confirmó su fallecimiento minutos después.



Frente a lo ocurrido, la Administración Municipal de Vista Hermosa emitió un pronunciamiento oficial en el que calificó el hecho como “un hecho que enluta a toda la comunidad y nos llena de dolor”, y advirtió sobre los riesgos a los que están expuestos los menores de edad.

En ese sentido, la alcaldía, liderada por Juan Andrés Gómez, hizo un llamado a los adultos responsables del cuidado de los niños. “Proteger a la niñez no es una opción, es un deber sagrado”, señaló la administración, al insistir en que situaciones de descuido pueden derivar en consecuencias fatales en cuestión de minutos.

El alcalde, en entrevista con Blu Radio, dijo que "llegan pidiendo los padres auxilio porque los encontraron, según manifiestan ellos, en un enfriador. Los niños cuando ingresan al hospital pues se hace el proceso de reanimación, pero el niño ya no tenía signos vitales desde hace varias horas".

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Blu Radio conoció de manera preliminar que una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que los menores, al parecer, estaban jugando a las escondidas y se habrían ocultado dentro del congelador, sin lograr salir posteriormente.

El caso de los hermanos Darien y Saori Guevara Tiller continúa en investigación, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para determinar las causas exactas de su muerte.

Entretanto, la comunidad ha expresado su solidaridad con la familia afectada y se mantiene a la espera de los resultados oficiales.