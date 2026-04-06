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Blu Radio  / Nación  / Esta es la hipótesis de la muerte de dos hermanos de 5 y 8 años encontrados en una nevera en el Meta

Esta es la hipótesis de la muerte de dos hermanos de 5 y 8 años encontrados en una nevera en el Meta

Los niños fueron trasladados de inmediato al hospital municipal; sin embargo, pese a los intentos del personal médico por reanimarlos, se confirmó su fallecimiento minutos después.

Esta es la hipótesis de la muerte de dos hermanos de 5 y 8 años encontrados en una nevera en el Meta
Esta es la hipótesis de la muerte de dos hermanos de 5 y 8 años encontrados en una nevera en el Meta
Foto: ImageFx / redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 6 de abr, 2026

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