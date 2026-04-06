Mindefensa garantiza seguridad electoral; desmiente filtraciones hacia alias ‘Iván Mordisco’

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, abordó los temas más críticos de la agenda de seguridad nacional, desde la suspensión de órdenes de captura en el marco de la "Paz Total" hasta los recientes señalamientos de corrupción dentro del Ejército y la tragedia del avión Hércules.



Seguridad electoral y Paz Total

Ante la preocupación por eventual injerencia criminal en las elecciones del próximo 31 de mayo, tras el levantamiento de órdenes de captura a 23 integrantes de bandas criminales en Antioquia, el ministro fue enfático en que la Fuerza Pública mantiene un monitoreo permanente a través de un equipo especializado contra delitos electorales. Sánchez aclaró que esta decisión responde al marco legal de la Ley 2272 de 2022 y que, aunque se acatan las normas del Ejecutivo, esto no constituye una "boleta para delinquir" ni una "patente de corso".

"La orden que tiene la fuerza pública es actuar con toda la contundencia contra estas estructuras", aseguró el funcionario, subrayando que no existe un cese al fuego ni suspensión de operaciones contra estos grupos.



Respuesta a señalamientos de corrupción

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue la respuesta del ministro a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que alias ‘Iván Mordisco’ estaría comprando comandantes del Ejército. Sánchez informó que, tras las operaciones recientes, no existe evidencia de fuga de información que haya favorecido al cabecilla.

No obstante, reconoció que se han realizado destituciones previas en las fuerzas por suministrar información a grupos como el ELN, pero recalcó que, específicamente sobre Mordisco, no hay pruebas de tales sobornos.

Según el ministro, 'Mordisco' se encuentra actualmente debilitado y huyendo tras la afectación crítica de su círculo de seguridad más cercano.



Investigaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe y la tragedia aérea

El ministro también vinculó a la Segunda Marquetalia con el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, sugiriendo que el grupo actuó como un outsourcing para otros actores interconectados en lo que el gobierno denomina la "Junta del Narcotráfico".



Sánchez describió esta "junta" como una convergencia amorfa de criminales que, en ocasiones sin conocerse, colaboran con fines económicos ilegales. Finalmente, sobre el accidente del avión Hércules que dejó más de 60 uniformados fallecidos, Sánchez confirmó que la investigación técnica cuenta con apoyo internacional de empresas como Rolls-Royce y Lockheed Martin.

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