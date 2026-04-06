En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Mindefensa garantiza seguridad electoral; desmiente filtraciones hacia alias ‘Iván Mordisco’

Mindefensa garantiza seguridad electoral; desmiente filtraciones hacia alias ‘Iván Mordisco’

Según el ministro, 'Mordisco' se encuentra actualmente debilitado y huyendo tras la afectación crítica de su círculo de seguridad más cercano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad