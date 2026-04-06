Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 6 de abril de 2026

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El Chance Dorado Tarde sigue siendo uno de los sorteos favoritos de los apostadores en Colombia, gracias a su atractivo plan de premios y a la diversidad de modalidades que permiten personalizar las apuestas según el perfil de cada jugador.
Para el lunes 6 de abril de 2026, el número ganador del Dorado Tarde fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.
El Dorado Tarde ofrece varias opciones de apuesta, cada una con distintas probabilidades y niveles de ganancia según la cantidad de cifras acertadas y su orden. El plan de premios por cada peso apostado es el siguiente:
Este sistema permite que los jugadores tengan oportunidades de ganar incluso sin acertar el número completo, lo que aumenta la emoción y la participación. Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota,
El proceso de cobro del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.
Los requisitos principales son:
Cumplir con estas condiciones asegura la autenticidad del premio y permite que el pago se realice de manera correcta y confiable.