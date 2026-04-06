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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alerta en Valle y Cauca por crisis en la agroindustria de la caña

Alerta en Valle y Cauca por crisis en la agroindustria de la caña

Los representantes sindicales aseguraron que han venido insistiendo al Gobierno nacional sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger la agroindustria de la caña de azúcar.

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