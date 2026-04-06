Alerta en Valle y Cauca por crisis en la agroindustria de la caña

El cierre del ingenio azucarero María Luisa, tras 96 años de operación en el municipio de Florida, en el suroriente del Valle del Cauca, encendió las alarmas en la región por el fuerte impacto económico que deja tanto en este departamento como en el departamento del Cauca.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Caña de Azúcar, la empresa cesó sus actividades dejando sin sustento a más de 700 trabajadores directos y cerca de 300 empleos indirectos, entre proveedores, transportadores y comerciantes que dependían de la operación del ingenio.

Hasta el momento, los directivos de la compañía no se han pronunciado oficialmente sobre el cierre, que se conoció inicialmente a través de trabajadores y organizaciones sindicales en redes sociales. Tampoco hay claridad sobre las causas de esta decisión. Sin embargo, entre las hipótesis que se manejan están la caída en los precios del azúcar, el aumento de las importaciones, el ingreso de etanol desde otros países y la falta de políticas públicas que garanticen la sostenibilidad del sector.

"Esto nos preocupa demasiado, esta situación afecta a muchas familia , miles de empleo afectados, pero hay otros ingenios que también se encuentran en otras situaciones criticas, por eso hacemos el llamado al Gobierno nacional para que nos escuche", dijo Yhonson Torres, del sindicato Sintrainagro.



Los representantes sindicales aseguraron que han venido insistiendo al Gobierno nacional sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger la agroindustria de la caña de azúcar y evitar nuevos cierres que comprometan el empleo y la economía regional.