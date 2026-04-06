Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, lunes 6 de abril de 2026

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El chance Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades más llamativas en Colombia, al combinar un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que añade un elemento adicional de emoción para los jugadores.
Para el lunes 6 de abril de 2026, el resultado del Super Astro Sol fue el 1250 - Tauro. Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.
Esta modalidad se caracteriza por su mecánica sencilla, que permite participar de forma rápida y práctica. Para jugar, los usuarios deben:
Esta dinámica permite probar diferentes combinaciones dentro de una sola apuesta, ampliando las opciones de participación.
El Super Astro Sol es accesible para distintos presupuestos, lo que facilita la participación de una amplia audiencia:
Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.
En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado, presentando la documentación requerida.
Documentos básicos:
Según el valor del premio: