Controversia por huida de alias ´Iván Mordisco´: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 6 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 6 de marzo de 2026:



Pedro Sánchez, ministro de Defensa , habló sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro y la posible filtración dentro de la fuerza pública que habría favorecido la evasión de alias 'Iván Mordisco'.

, habló sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro y la posible filtración dentro de la fuerza pública que habría favorecido la evasión de alias 'Iván Mordisco'. Armando Wouriyu Valbuena, vocero del comité de firmas de la constituyente , abordó el proyecto de una asamblea nacional constituyente, que no se ha detenido, aunque salió de los reflectores por las elecciones de marzo, y que cuenta con movimientos ya consolidados que consideran que es una vía para reajustar el modelo de país conforme a la visión del Estado del presidente Gustavo Petro.

, abordó el proyecto de una asamblea nacional constituyente, que no se ha detenido, aunque salió de los reflectores por las elecciones de marzo, y que cuenta con movimientos ya consolidados que consideran que es una vía para reajustar el modelo de país conforme a la visión del Estado del presidente Gustavo Petro. Alex Crowther, coronel retirado de la infantería en Estados Unidos e investigador sénior en el Centro de Análisis de Políticas Europeas en Washington , se refirió sobre las recientes declaraciones de Donald Trump y la existencia de un borrador de alto el fuego que estaría en manos de las partes involucradas.

, se refirió sobre las recientes declaraciones de Donald Trump y la existencia de un borrador de alto el fuego que estaría en manos de las partes involucradas. Genny Padilla, secretaria de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, habló sobre cursos certificados por universidades, en el marco de una iniciativa de la Federación Nacional de Departamentos.

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