¿Sacerdotes haciendo política? Polémica en Medellín por padre que dice que “ser de derecha es mejor"

Las palabras de un reconocido sacerdote de la parroquia Santa María de los Ángeles en Medellín, el presbítero Fredy Bustamante, están generando eco en plena contienda electoral a la Presidencia, cuya primera vuelta será el próximo mes.

El religioso, famoso por sus homilías, se viralizó en las últimas horas por un video suyo al parecer de julio de 2025, cuando le dijo a los feligreses en medio de una eucaristía que ser de derecha es mejor, poniendo de ejemplo varios casos cotidianos que hoy en día son interpretados como una muestra de sus tendencias políticas.

Aunque comienza haciendo una reflexión, al parecer basada en la biblia, el cura termina con un mensaje que deja dudas sobre si tenía intenciones de interferir en la ideología de los creyentes de ese sector de El Poblado. “Un matrimonio viviendo al derecho es mejor, una familia viviendo al derecho es mejor, una empresa manejando las cosas al derecho es mejor, una parroquia caminando al derecho es mejor. Ser de derecha es mejor. Eso lo dice el evangelio”, dijo incluso en medio de risas tras aplausos de los presentes: “ustedes me van a hacer embalar”.

"¿Saben ustedes qué significa resucitar? Que yo venía haciendo las cosas torcidas, yo venía lanzando las redes a la izquierda, yo venía al revés, yo venía contrario al señor, y un día se me atravesó el señor, me tocó la vida, me tocó el corazón y me dijo, tira las redes a la derecha. Y entendí que al derecho es mejor, ser de derecha es mejor. Solo dice el evangelio", indicó.



En otro video que también circula en redes sociales, algunos políticos cuestionaron si en otras ocasiones también ha hablado de candidatos de derecha, por comentarios que harían referencia a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “merecen una tierra donde, como dice el profeta Isaías, reine la paz, la paloma posarse encima del tigre y caminar juntos hacia un final feliz”.

Tras sus palabras, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó que la situación es “como en los púlpitos en las aciagas épocas de la violencia bipartidista. ¿Qué dice la Conferencia Episcopal de Colombia?”, se lee en su cuenta de X.

Cómo se llama y de qué parroquia es ese simpático Padrecito?

Señores @episcopadocol sería bueno que lo envíen a catequizar al Amazonas, al Chocó o al Vaupés, se nota que además de la palabra de Dios tiene mucho de empresario!!pic.twitter.com/DJ8HXFL3Bk — Señor Colombiano (@SirColombiano) April 5, 2026

Bustamante nació en el barrio El Tablazo de Itagüí e incluso ha sido famoso en otras de las parroquias por las que ha pasado, como la del Calvario en Campo Valdés y en el municipio de Copacabana.