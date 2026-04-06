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¿Sacerdotes haciendo política? Polémica en Medellín por padre que dice que “ser de derecha es mejor"

Sectores de izquierda criticaron que los religiosos se involucren en política en plena época electoral y en medio de la eucarístia.

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