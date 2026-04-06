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Polémica en Medellín por video de gestores de seguridad golpeando a ciudadano en el parque Bolívar

Los tres involucrados fueron llevados por los uniformados al Centro de Traslado por Protección y se les impuso un comparendo por Código de Policía.

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