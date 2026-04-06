Polémica en Medellín por video de gestores de seguridad golpeando a ciudadano en el parque Bolívar

Gestores de seguridad de Medellín de nuevo son objeto de polémica, está vez por un video en el que se ven golpes a un ciudadano. El secretario de Seguridad Manuel Villa defendió la labor de los funcionarios y aseguró que todo se hizo en el marco de la ley y sus funciones; Ministerio del Interior pidió a la Procuraduría investigar.

Lo que al parecer sería un procedimiento de rutina en el parque Bolívar terminó generando polémica en Medellín, luego de que se viralizara un video que muestra a gestores de seguridad de la Alcaldía en una trifulca con ciudadanos, donde hay contacto físico, forcejeo e incluso el momento en el que uno es reducido en el piso.

Según detalló el secretario de Seguridad, Manuel Villa, se trata de un material audiovisual descontextualizado, pues solo muestra una cara de la historia, asegurando que los hechos comenzaron porque un hombre orinó en pleno parque, a las afueras de la Catedral Metropolitana, en pleno domingo de Resurrección cuando allí hacían presencia los feligreses que esperaban la procesión.

Por ello, indicó el funcionario, fue necesario que por temas de convivencia ciudadana intervinieran los gestores que tienen como función controlar este tipo de situación: "En el marco de sus competencias totalmente. ¿Cómo responde ese ciudadano? Insultando, alterándose y agrediendo a los gestores operativos de seguridad. Los gestores inmediatamente alertan a la policía, la policía llega, le pone el comparendo en el marco de la ley y lo traslada al centro de traslado por protección por el estado de ánimo en el que se encontraba", detalló.



De otro lado, otros dos ciudadanos que estaban con el del primer caso, en el mismo punto habrían comenzado a consumir sustancias alucinógenas delante de los feligreses, motivo por el que de nuevo intervinieron los gestores para indicarles que no podían fumar allí, momento en el que según Villa uno de ellos insultó y golpeó a los funcionarios, por lo que pidieron la presencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los tres involucrados fueron llevados por los uniformados al Centro de Traslado por Protección y se les impuso un comparendo por Código de Policía.

"Le ordeno a la Policía Nacional no permitir esta violación de derechos humanos en Medellín. La ciudadanía de la ciudad de Medellín no merece está arremetida de bandas fascistas a sueldo público. La Policía está antes que nada para la defensa de los derechos y libertades de la gente en Colombia y para la convivencia pacífica", señaló ante la polémica, en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro.

Gestores de seguridad de Medellín de nuevo son objeto de polémica, esta vez por un video en el que se ven golpeando a un ciudadano. #VocesySonidos pic.twitter.com/TSAmH7OgyO — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 6, 2026

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Además, el viceministro de Diálogo del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, pidió a la Procuraduría que investigue a, “estos grupos de choque que ha creado la Alcaldía de Medellín. ¿Funcionarios con objetos contundentes amenazando a ciudadanos? Ese el amor que Federico Gutiérrez tiene por Medellín?”, a la par le pidió a la Policía un informe sobre lo sucedido. Villa indicó que ya la Personería les requirió información sobre los hechos.