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Construcción de la ampliación de la Autopista Norte podría iniciar desde junio en Bogotá

Con una longitud aproximada de 17,96 kilómetros, la ampliación de la Autopista Norte da un paso decisivo en la ejecución de un proyecto que se encontraba suspendido desde el 2022.

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