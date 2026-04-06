Construcción de la ampliación de la Autopista Norte podría iniciar desde junio en Bogotá

Blu Radio conoció en primicia el organigrama del inicio de obras de la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, cuya finalización está prevista para 2030. En entrevista exclusiva, se conocieron detalles del alcance y cronograma de este proyecto clave para la movilidad de la capital.

La firma del Acta de Inicio marca oficialmente el arranque de la fase de construcción del proyecto Accesos Norte Fase II, liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en conjunto con la interventoría AFA y la concesión Ruta Bogotá Norte. Este hito consolida uno de los proyectos viales más importantes para la conexión entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca.

Autopista Norte

De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, el proyecto se estructura en tres grandes etapas. La fase de preconstrucción, que se extendió desde junio de 2022 hasta abril de 2026, ya fue completada. A partir de ahora inicia la fase de construcción, que irá desde abril de 2026 hasta agosto de 2030, tras la suscripción del acta este 6 de abril. Posteriormente, se contempla una etapa de operación y mantenimiento por 19 años, contados desde la finalización total de las unidades funcionales.

En total, el contrato tiene un plazo de 29 años, aunque podría finalizar antes si se alcanza el indicador financiero previsto (VPIP).



Autopista Norte. Foto: ANI.

Las primeras intervenciones estarán concentradas en el tramo entre las calles 191 y 245. Allí se ejecutarán obras de ampliación que incluyen la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235. También se adecuarán los carriles existentes, se construirán carriles de adelantamiento para el sistema de transporte masivo y se desarrollará infraestructura para peatones y ciclistas, como andenes y ciclorrutas a ambos costados.

El proyecto también contempla retornos a desnivel en puntos estratégicos, como las calles 235 y 242, y los estudios y diseños para la intersección de la calle 201.

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Uno de los puntos clave del proyecto es su componente ambiental. Las obras en zonas cercanas a los humedales Torca y Guaymaral estarán condicionadas al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Según explicó la ANI, el avance en estas áreas dependerá del cumplimiento progresivo de las obligaciones definidas en la licencia ambiental, que actúan como requisito habilitante para iniciar actividades constructivas; incluso, para evitar inundaciones, se realizará una lámina que permita que el agua fluya por debajo.