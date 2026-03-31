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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ANI y concesionario firmarán el 6 de abril acta de inicio de obras de ampliación de Autopista Norte

ANI y concesionario firmarán el 6 de abril acta de inicio de obras de ampliación de Autopista Norte

Según lo indicado, el plazo para la firma del documento vencía a la medianoche, situación que motivó el pronunciamiento oficial de la entidad para ratificar que el inicio formal de la fase constructiva se realizará el lunes 6 de abril.

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