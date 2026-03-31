ANI y concesionario firmarán el 6 de abril acta de inicio de obras de ampliación de Autopista Norte

La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que el próximo lunes 6 de abril se suscribirá el Acta de Inicio de la Fase de Construcción del proyecto de ampliación de la Autopista Norte, en medio de la alerta emitida por la Gobernación de Cundinamarca ante la proximidad del vencimiento del plazo contractual para la firma del documento por parte del concesionario del proyecto Accesos Norte II.

Según lo indicado, el plazo para la firma del documento vencía a la medianoche, situación que motivó el pronunciamiento oficial de la entidad para ratificar que el inicio formal de la fase constructiva se realizará el lunes 6 de abril.

Autopista Norte

El proyecto cuenta con el respaldo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que previamente aprobó la licencia ambiental necesaria para la ejecución de la ampliación vial. De acuerdo con la información oficial, la iniciativa ya dispone de estudios y diseños aprobados, cierre financiero garantizado, gestión predial adelantada y un cronograma de obra que no presenta objeciones por parte de la ANI, lo que permite avanzar hacia el inicio de las obras.

Las primeras intervenciones del proyecto estarán enfocadas en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245. Según lo informado por las autoridades, estas labores se iniciarán una vez se cumplan las condiciones exigidas por la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las cuales establecen lineamientos específicos para la ejecución de las obras y la protección del entorno natural.



Autopista Norte

La ampliación de la Autopista Norte ha sido catalogada como una obra estratégica tanto para Bogotá como para Cundinamarca, debido a su impacto esperado en la movilidad regional. De acuerdo con lo proyectado, la obra contribuirá a la descongestión vehicular en uno de los corredores más transitados del país, además de fortalecer la conexión logística entre la capital y los municipios cercanos, lo que a su vez impulsaría el desarrollo económico del territorio.

En materia ambiental, la aprobación otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales contempla una serie de obligaciones orientadas a la protección de los Humedales Torca-Guaymaral, considerados ecosistemas estratégicos de importancia internacional. Estas medidas responden a una decisión adoptada en 2018 que reconoce la relevancia de estos humedales y compromete al Estado a su conservación, en cumplimiento de principios y obligaciones derivados de instrumentos internacionales relacionados con la protección ambiental.