ANI dice estar lista para iniciar ampliación de AutoNorte: pide a concesionario cumplir pendientes

En medio de la congestión permanente que enfrenta el norte de Bogotá, la ampliación de la Autopista Norte entra en su fase definitiva. En entrevista exclusiva con Blu Radio, el vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura aseguró que el proyecto ya está listo para iniciar obras y solo depende de trámites finales del concesionario.

“Hoy ya se encuentra con las condiciones precisas y dadas para que en este mismo mes de marzo de 2026 el concesionario suscriba el acta de inicio de la fase de construcción”, afirmó el Vicepresidente, al explicar que la iniciativa superó satisfactoriamente su etapa de preconstrucción, iniciada en junio de 2022 tras la firma del contrato en abril de ese mismo año.

El proyecto Accesos Norte 2 contempla la intervención de casi 17 kilómetros entre las calles 191 y 245, un corredor clave que conecta a Bogotá con el norte del país y Cundinamarca. La obra incluye la ampliación de la vía con dos nuevos carriles centrales, uno en sentido norte-sur y otro sur-norte, destinados a vehículos particulares, además de carriles exclusivos de TransMilenio entre las calles 191 y 235.

Autopista Norte

A esto se suma un paquete integral de soluciones: mejoramiento de carriles existentes, ciclorrutas en ambos sentidos, infraestructura peatonal, carriles de desaceleración y retornos a desnivel en las calles 235 y 242. Además, se entregarán al Distrito los estudios y diseños de la avenida Polo y la calle 201 para futuras intervenciones.



Y es que para nadie es un secreto que el componente ambiental ha sido uno de los puntos más sensibles del proyecto; se ha registrado una coyuntura en la que se evidencia que en temporadas de lluvias fuertes, termina la autopista norte inundada y prácticamente suspendido el flujo vehicular.

“La infraestructura existente no está siendo suficiente”, reconoció el vicepresidente, al explicar que las inundaciones recurrentes en la vía responden tanto al cambio climático como a la cercanía con los humedales Guaymaral y Torca.

Para mitigar este problema, la solución será estructural: elevar la vía y construir pasos hidráulicos que permitan la conexión de los humedales y el paso de fauna. “Se busca una coexistencia que preserve las condiciones naturales ambientales del corredor”, señaló, destacando el papel de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que otorgó las licencias en diciembre de 2025 para la autopista y en febrero de 2026 para la variante de Sopó.

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Pese a que el proyecto está listo, la ANI lanzó un llamado directo al concesionario. “Hay dos condiciones que le están haciendo falta y dependen enteramente de él”, advirtió, en referencia a la obtención de pólizas y el fondeo financiero. Incluso, reveló que ya hay una fecha sobre la mesa: “La fecha para firmar el acta de inicio es el 24 de marzo próximo”.

En cuanto a los tiempos, el panorama es de mediano plazo. La fase de construcción tomaría entre cuatro y cinco años, por lo que la obra estaría lista entre 2029 y 2030.

Con una duración total de concesión de 29 años, la ampliación de la Autopista Norte no solo busca aliviar los trancones históricos a la entrada de Bogotá, sino responder a una infraestructura que, según la propia ANI, ya quedó rezagada frente a las nuevas condiciones urbanas y ambientales.