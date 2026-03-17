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ANI dice estar lista para iniciar ampliación de AutoNorte: pide a concesionario cumplir pendientes

La entidad indicó que entre los papeles faltantes están: la obtención de pólizas y el cierre financiero; documentos que dependen del concesionario para que se concrete, por fin, el paso de la preconstrucción.

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