Real Madrid vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones y dónde ver a Luis Díaz EN VIVO

La UEFA Champions League vuelve a robarse la atención de los aficionados al fútbol, pues enfrenta a dos gigantes de Europa: Real Madrid y Bayern Múnich, quienes se miden en la serie más atractiva de los cuartos de final y abren la llave en el Santiago Bernabéu, aunque con varias dudas en las alineaciones.

El duelo no es solo una gran rivalidad, sino que llega en un momento crucial para ambas escuadras. Por un lado, el conjunto bávaro vive su mejor momento; mientras tanto, los ‘merengues’ intentan salvar el año con una buena presentación en el torneo en el que son los más condecorados.



Real Madrid vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones

A pocas horas del compromiso entre ambos gigantes, los entrenadores hacen ajustes para buscar ventaja en la llave, en especial por dudas físicas de jugadores clave en las dos escuadras. Por el lado de los alemanes, la principal incógnita es la presencia de Harry Kane, quien se recupera de una molestia en el tobillo.

Mientras tanto, Luis Díaz se perfila como titular, siendo una de las cartas fijas para Vincent Kompany en el ataque bávaro, ya que el desequilibrio que genera el colombiano puede ser la herramienta para tomar ventaja ante el Madrid en los cuartos de final.

Por su parte, los españoles enfrentan tal vez la ausencia más sensible: la del arquero Thibaut Courtois, quien quedó fuera por lesión, dejando el arco en manos de Lunin.



Estas serían las posibles alineaciones para el partido:

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Vinícius y Mbappé.

Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane.

Luis Díaz celebra gol con Harry Kane Foto: X; @FCBayern

Dónde ver Real Madrid vs. Bayern Múnich

El duelo de ida entre ambas escuadras se jugará este martes 7 de abril desde las 2:00 de la tarde, hora colombiana. Por lo tanto, quienes deseen seguir a Luis Díaz enfrentarse al Real Madrid lo podrán hacer por medio de Disney+ o ESPN.



Fecha: martes 7 de abril

Hora: 2:00 p. m. (hora colombiana)

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llegan ambos equipos al compromiso?

El Bayern llega con confianza por los buenos resultados recientes, entre ellos la remontada en la Bundesliga, aunque la posible ausencia de Kane obliga a Kompany a replantear el esquema para buscar el triunfo en su visita al Santiago Bernabéu.

Por su parte, el Real Madrid tiene un panorama más complejo. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa han tenido una temporada irregular, con varios tropiezos en liga y eliminaciones que han generado presión al interior de la escuadra ‘merengue’. Por lo tanto, la Champions vuelve a aparecer como la oportunidad de reivindicarse.

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El regreso de figuras como Kylian Mbappé y Jude Bellingham representa un alivio para el técnico, aunque la ausencia de Courtois sigue siendo un golpe importante.