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Blu Radio  / Deportes  / Real Madrid vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones y dónde ver a Luis Díaz EN VIVO

Real Madrid vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones y dónde ver a Luis Díaz EN VIVO

Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en cuartos de Champions con dudas en sus nóminas y figuras clave en riesgo para el duelo en el Bernabéu.

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